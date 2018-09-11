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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Ordu'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Ordu’ya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Ordu'ya geldi.


Beraberinde Teşkilat Başkan Yardımcıları Muhammed Avcı ve Azmi Ekinci ile Ordu'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ordu-Giresun Havalimanında AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve parti yöneticileri tarafından karşılandı. İlk olarak Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Kandemir, ardından parti binasında İl Başkanı Uğur Çelenk ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile birlikte istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.


AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, ziyaretin yerel seçimlere hazırlık amacını taşıdığını belirterek, “Teşkilat olarak Ordu'da yerel seçimlere sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Her ne kadar seçimlere 5.5 ay varsa bile biz tüm birimlerimizle hazırlıklarımıza başladık” dedi.

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