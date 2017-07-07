AK Parti milletvekillerinden Batı Trakya ziyareti

AK Partili İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve Yıldız Seferinoğlu, Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, karayolu ile Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Batı Trakya’da Gümülcine ve Makedonya’nın Üsküp kentini ziyaret etti. Makedonya Anayasa Mahkemesi üyesi Salih Murat’ın eşlik ettiği ziyaretlerde milletvekilleri burada Türk köylerine ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Batı Trakya’da Gümülcine Türk Gençler Birliği’ni ziyaret eden milletvekilleri, burada gençlere Türk bayrağı, Kur’an-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük boy resimlerini hediye etti. Daha sonra İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’yi ziyaret eden milletvekilleri buradan Makedonya’nın Üsküp kentine geçerek bir Türk köyüne misafir oldu. Köyde yaşayanların tamamen Anadolu geleneklerine özgü nitelikte giyim ve sosyal hayatını gözlemleyen milletvekilleri zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Dondurma ücretini Tayyip Erdoğan ödedi

Gezi sırasında dondurma alan milletvekilleri tüm ısrarlara rağmen dondurma ücretini ödeyemedi. AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, “Dondurma alıp ücretini ödemek istediğimizde satıcı Türk olduğumuzu öğrendi. Bunun üzerine ‘Ücretini Tayyip baba ödedi’ diyerek tüm ısrarlarımıza rağmen almadı. Batı Trakya’da Tayyip Erdoğan adeta bir idol konumunda. Yıllarca sahip çıkılmayan bir millet, asimile edilmeye çalışılan bir millet ve buna rağmen zor şartlarda mücadele veren Müslüman Türkler, son yıllarda TİKA aracılığı ile kendilerini daha iyi ifade eder oldu. Şu anda Balkanlarda her biri bir kale, her biri bir bayrak. İlk defa kendilerinden bu kadar emin olmalarına vesile olduğu için Recep Tayyip Erdoğan sevgisi çok üst seviyede. Gördüğümüz manzaradan gurur duyduk” dedi.

Batı Trakya ve Balkanlardaki Türk şehirlerinin hala Anadolu kenti gibi yaşadığını ve asilime olmamak için büyük mücadele ettiklerini ifade eden Milletvekili Çanak, “Makedonya’da bir Türk köyüne gittik. Çocukların hepsi Türkçe konuşuyor. Giysileri yöresel. Dünya tatlısı çocuklara Ordu fındığı ikram ettik. Bazen gizli ağladık, bazen yutkunduk, bazen gözyaşlarımıza hakim olamadık. Bizim için iyi bir deneyim oldu. Osmanlı orada bir tarih bıraktı ve bu tarih bizimledir, bizimle vardır. Bu fethedilen toprak ecdadımızdandır. Gümülcine’yi, İskeçe’yi, Üsküp’ü vatan bilen soydaşlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.