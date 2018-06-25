AK Parti Ordu İl Başkanı Çelenk: “Zafer Türkiye’nindir”

Seçim sonuçlarıyla Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını kaydeden AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, milletin tarih yazdığını söyledi. Çelenk, "16 yıllık AK Parti iktidarları boyunca girdiğimiz her seçimden milletimizin teveccühüyle, alnımızın akıyla çıktık. 24 Haziran’da çok tarihi ve kritik bir seçimde milletimiz ferasetini ve iradesini yine gösterdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yüksek bir oy oranıyla destekleyerek yalnız bırakmadı. Allah bu milletten razı olsun. Bugüne kadar olduğu gibi Türkiye’nin geleceği söz konusu olduğunda milli irade dev bir yumruk olup yine Türkiye düşmanlarına gücünü gösterdi. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti kadroları bu destekle birlikte milletle omuz omuza zaferin ışığında dimdik dururken; özü millet, davası Türkiye olmayanlar başını önüne eğdi. Zafer, milletimizin ve büyük Türkiye’nin oldu" diye konuştu.

“Ordu bizi yine mahcup etmedi”

Ordululara da gösterdikleri destekten dolayı teşekkür eden Çelenk, şu açıklamayı yaptı:

“Ordu bizi yine mahcup etmedi. Muhalefetin kara propagandasına, altı boş vaatlerine, yıkım söylemlerine ve algı oyunlarına gelmeyerek, bilinçli bir şekilde Türkiye davasına yürekten bağlılığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu mitingine tarihi bir kalabalıkla katılım sağlayan Ordulu kardeşlerimiz o gün zaferin mesajını vermişti. Ordu’nun yine milletin adamından, AK kadrolardan, büyüyen Türkiye’den, gelişen Ordu’dan yana olacağı o günden belliydi. Biz asla sandıklardan çıkacak sonuçlara ilişkin telaşlanmadık. Çünkü biz biliyoruz ki bu millet darbelere, hainlere, teröre, 15 Temmuz vesayetçilerine geçit vermeyecekti ve öyle de oldu. Ben bu rekor katılım ve destekten dolayı her daim bizi destekleyen, sustuğumuzda sesimiz, daraldığımızda nefesimiz, elimiz, kolumuz, gören gözümüz olan tüm Ordulu kardeşlerime bu zaferi bizimle paylaştıkları ve Türkiye’ye armağan ettikleri için teşekkür ediyorum. Bugün bir milattır. Bundan böyle Ordu’nun, Türkiye’nin ve milletin önünde engel olmak isteyenlerin cesareti ve iradesi parçalanmıştır. Milletin önüne engel koyanlar, milli iradenin seliyle tarumar edilmiştir. Allah, yüreği büyük Türkiye davası için atan tüm millet ve memleket sevdalılarından razı olsun."