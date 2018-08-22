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22 Ağustos 2018 17:21

AK Parti’de bayramlaşma

AK Parti Ordu Teşkilatı, Kurban Bayramı’nın ikinci günü bir araya gelerek bayramlaştı.

AK Parti’de bayramlaşma

22 Ağustos 2018 17:21


İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen bayramlaşmaya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve partililer katıldı. Bayramlaşma töreninde açılış konuşmasını AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk yaptı. Çelenk, Türkiye’nin en güçlü partisinin neferleri olduklarını hatırlatarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da yaptığı konuşmada AK Parti’lilik kimliğine dikkat çekti. Yılmaz, AK Parti’nin 16 yıldır Türkiye’ye adeta çağ atlattığını, her alanda yapılan reformlarla Türkiye’nin dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğine dikkat çekti. Yılmaz, “AK partili demek Türkiye’yi bir adım daha ileriye götürmek demek. Dolayısıyla bu şuurla hareket etmemiz lazım. Her şeyin merkezi partidir. Bu partinin değerlerini ve birikimini düşünerek hareket etmemiz gerekiyor” dedi.


Bayramlaşmada Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.




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