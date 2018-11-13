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AK Parti'de Fatsa Belediyesi için 13 müracaat

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır, 31 Mart 2019’da yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimleri için partilerine 13 aday adaylığı müracaatı yapıldığını söyledi.

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır, 31 Mart 2019'da yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimleri için partilerine 13 aday adaylığı müracaatı yapıldığını söyledi.


Cenan Kır yaptığı açıklamada, “31 Mart 2019 da yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimleri için AK Partimizden aday adaylığı başvuruları 5 Kasım'da başlamıştı. Fatsa Belediye Başkanlığı için aday adaylarımızın müracaatlarını almaya başladık. Adaylık başvurularımız 5 Kasım 2018 tarihinde başladı. 16 Kasım Cuma günü sona erecek. Şu ana kadar yüreği hizmet aşkıyla tutuşan, toplumda sevilen, sayılan, büyük azim ve cesaretleriyle, teveccühleriyle AK Partimizi tercih ederek ilçemize hizmet etme yarışında olan birbirinden değerli 13 Arkadaşımız aday adaylığı için müracaatta bulundu. AK Parti'mizin hayata geçirdiği projeleri daha fazla sahiplenecek ve bu kutlu yolda hizmetlerini büyük bir aşkla sürdüreceklerine yürekten inandığım tüm aday adaylarımıza üstün gayret ve cesaretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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