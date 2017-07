AK Parti’de kongre süreci

olağan kongre süreci başladı.

Her kongrenin yeni bir yapılanma olduğunu belirten AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, “Hedeflerimize doğru ve emin adımlarla ilerliyoruz. Partimize gönül vermiş her insana kapımız açıktır. Yeni bir sürecin başlangıcında, AK Parti çalışmaları sayesinde, Türkiye artık kendini aşan bir ülke haline gelmiştir. Her alanda yapılan yenilikler ve yapılanmalar ülkemizi durduramaz bir konuma getirtmiştir. 4 Temmuz’da startın verildiği kongre başlangıcının partimize ülkemize, Ordumuza ve ilçemize aziz milletimizin umudu olan teşkilatlarımıza hayırlar getirmesini dilerim” dedi.

Uçar konuşmasının devamında şunları söyledi: “6.olağan kongrede Fatsa ilçemizdeki yönetim kurulu sayısı 30 kişiden 25’e düşecek. Yedek yönetim kurulu üyesi şu an mevcutta 30 iken bu sayı ise kongrede ise 13 kişi olarak şekillenecek. İlçelerdeki ana kademe sayısı ise asil ve yedek yönetim olarak 38 kişi olacak. Bu uygulama 6.olağan kongrede ana kademe teşkilatın haricinde teşkilatımızın yan kuruluşları olan kadın ve gençlik kolları sayıları ise ana kademe teşkilatındaki sayıya göre şekillenecek. İlimizin diğer ilçelerindeki durum ise nüfusa göre şekillenecek. 6.olağan kongre ile ilgili süreç ile alakalı hazırlıklar başlamıştır. İlçe kongrelerimiz ise 19 Ağustos 2017-12 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak.”