AK Parti’li aday sahuru öğrencilerle yaptı

Üniversite öğrencilerinden gelen sahur davetini geri çevirmeyen Kıran, yaklaşık 2 saat süren sohbette öğrencilere deneyimlerini anlattı. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Yavuz Selim Kıran, üniversite yıllarındaki anılarını öğrencilerle paylaştı.

Gecenin sonunda evden ayrılan Kıran, "Bu gece Murat, Burak ve Hüseyin kardeşlerimizin öğrenci evine misafir olduk. Menemen yoktu ama üniversiteli arkadaşlarımızın samimiyeti soframızı zenginleştirdi. Bütünleme stresine rağmen neşeleri ve hamaratlıklarıyla bizlere unutulmaz bir sahur yaşattılar. Ev sahipliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.