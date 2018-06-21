AK Parti’li başkandan çağrı

Teşkilatların tamamı seçim öncesinde toplantılarını yaptı.

AK Parti Ordu İl Başkanı Av. Uğur Çelenk seçim öncesinde vatandaşlara ve teşkilatlara önemli mesajlar vererek, özellikle sandık konusunda hassas olunmasını istedi. Çelenk, açıklamasında Türkiye’nin 16 yıllık AK Parti iktidarlarında 90 yılda yapılamayanların yapıldığını ifade ederek, "Biz milletimizden aldığımız gücü milletimize rağmen değil, milletimiz için kullandık" dedi.

"Milletimizi mahcup etmeyeceğiz"

AK Parti kadroları ile Türkiye’nin adeta çağ atladığını ifade eden Başkan Çelenk, "Biz her zaman milletimizin desteği ve güvenini boşa çıkarmamak için mücadele ettik. 2002 yılından bu yana milletimize verdiğimiz ‘Büyük Türkiye’ sözünü tutmak adına Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın aydınlattığı yolda canla başla mücadele ettik. İçerideki ve dışarıdaki hainlerle mücadelede yine en büyük gücümüz milletimizin desteği oldu. Milletimize güvendik ve asla mahcup olmadık. İnşallah yine mahcup olmayacağımız gibi, yine milletimizi de mahcup etmeyeceğiz. Türkiye’nin büyümesi ve ilerlemesi hız kazanarak devam edecek. 24 Haziran’da milletimizin desteği ve iktidarımızın kararlılığıyla ülkemizin ilerlemesi inşallah vites büyüterek devam edecek" diye konuştu.

"Biz hep Türkiye olduk"

Çelenk konuşmasında Türkiye’nin başından geçen ağır hadiselerde de hep milletle omuz omuza olduklarını kaydederek şunları söyledi:

"Biz sevincimizi de çilemizi de milletimizle birlikte yaşadık. Türban taktığı ve inancını yaşadığı için üniversiteye giremeyen bacımızın gözyaşlarını, türban taktığı için evladının yemin törenine gidemeyen asker annesinin hayal kırıklığını yaşadık. İlaç kuyruklarında kucağında evladını kaybeden babanın isyanı olduk. Biz, 15 Temmuz’da her biri Seyit Onbaşı ruhuyla sokaklara dökülen, hainlerin kurşunlarıyla vurulan milletimizle vurulduk. Biz dünyada eşi benzeri olmayan ay yıldızlı bayrağımıza sevdalıyız. Biz, şehit annemizin ay yıldızlı tabuta sarılırken feryat edişiyle yandık, terörist cenazelerine katılıp utanmadan başsağlığı dileyenlere milletimizle öfkelendik. Biz, Cudi’nin zirvesinde düşmanla çarpışan Mehmetçik olduk. Biz, Ordu’nun havalimanı hayali olduk. Biz 2. Abdülhamit’in Karadeniz-Akdeniz yolu hayali olduk. Biz, hep millet olduk, Türkiye olduk. Tıpkı her zaman söylediğimiz o şarkının dizelerindeki gibi biz beraber yürüdük bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Bundan sonra da milletimizin sevinci sevincimiz, acısı acımız olacak. Bundan sonra da Türkiye’yi milletimizle omuz omuza büyütmek için dünyadaki tüm Türkiye düşmanlarıyla göğüs göğüse çarpışmaktan çekinmeyeceğiz.”

"Dava için sandık başına"

Başkan Çelenk, 24 Haziran’da herkesin mutlaka sandık başına giderek oyunu kullanması gerektiğini hatırlatarak, şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye’nin geleceğini karanlığa sürüklemek, güneşi balçıkla sıvama gafletinde bulunanlara karşı 24 Haziran’da milli şuurumuzla mutlaka sandığa gitmeliyiz. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında 1 Oy Recep Tayyip Erdoğan’a, Milletvekilliği oy pusulasında 1 Oy AK Parti’ye kullanarak milletin iktidarına destek olmalıyız. Tüm sandık görevlilerimize sesleniyorum, sakın ha sandıklarınızı boş bırakmayın. AK Parti’ye gönül veren vatandaşlarımızın her birine sesleniyorum; aman ha sandığınıza sahip çıkın. Her AK sevdalı tıpkı bir sandık müşahidi gibi, milli iradeye sahip çıksın. Bir oyun önemi çok büyüktür. Bir oy bizi zafere taşıyacak. Bu tarihi seçimin tekrarı olmadığını hatırlatarak, milli iradenin tarih yazması için sandıklara dört elle sarılarak millet ve memleket için görevimizi yapmalıyız. Ben milletimizi, 24 Haziran’da milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve 16 yıldan bu yana Büyük Türkiye Davası için mücadele eden AK Parti’ye sahip çıkarak meydanlarda büyük zaferimizi kutlamaya davet ediyorum. Allah’ın izni milletimizin desteğiyle zafer Türkiye sevdalılarının, zafer millet sevdalılarının, zafer Hakk’ın, zafer halkın olacaktır. Şimdiden bu tarihi seçimin ülkemiz, ilimiz, milletimiz ve tüm mazlum coğrafyası için hayırlı olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum."