AK Parti'li Gündoğdu, ilçelerde projeleri inceledi

Her gün ilçelere giderek projeleri inceleyen ve ziyaretlerde bulunan Metin Gündoğdu'nun son durakları Fatsa, Altınordu, Ünye ve Akkuş ilçeleri oldu.

TBMM Yasama Yılı arasında Ordu'nun ilçelerini ziyaret eden Metin Gündoğdu, gittiği ilçelerde kamu yatırımlarını inceliyor ve ilçe sakinlerini ziyaret ediyor. Belediye başkanları, ilçe başkanları, teşkilat mensupları, muhtarlar ve esnaflarla istişarelerde bulunan Gündoğdu yatırımları yerinde görerek çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

Fatsa ilçe başkanlığındaki halk gününe katılan Metin Gündoğdu ilçe Başkanı Cenan Kır ile birlikte Fatsalıların taleplerini aldı. Halk gününün ardından TKDK desteği ile hizmete açılan Bolaman Park Restaurant turistik tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Meclis Başkanı Levent Yıldırım ve Oda yöneticileri ile Ordu'nun ekonomik kalkınma hamleleri üzerine istişarelerde bulundu. Altınordu'da esnafları ziyaret eden Metin Gündoğdu, akşam saatlerinde İlçe Teşkilat mensupları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Ertesi gün Ünye'ye geçerek İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı ve teşkilat mensupları ile Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal'ı ziyaret etti.

Metin Gündoğdu, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ilçe Başkanı Ramazan Acar, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Arslan ve Kenan Argan ile Akkuş'ta yapımı devam eden 25 yataklı Devlet Hastanesinin şantiyesinde incelemelerde bulundu. Akkuş İlçe Başkanlığımızda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek istişareler gerçekleştiren Metin Gündoğdu yapımı devam eden Akkuş Anadolu Lisesi ve Spor Kompleksini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.