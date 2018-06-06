Seçim çalışmaları kapsamında Fatsa İlçesi’ne giden AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı iftar programında vatandaşlarla buluştu. Burada katılımcılar ile tek tek görüşüp selamlaşan Yediyıldız, birlik ve birlik mesajları vererek, hayırlı iftarlar diledi.

Ardından programda konuşma yapan Yediyıldız, Türkiye’nin terörle yaşadığı sıkıntılardan bahsederek, terörü bitireceklerine dikkat çekti. Yediyıldız, “Bugün Türkiye, 2 taraftan da savaşı bitirmek üzere. Yıllarca biz Güneydoğu’da terörle mücadele ettik. Allah’a hamd olsun bugün, Güneydoğu’daki o terörün başını kırdık, kırmaya da devam edeceğiz. Tek terörist kalıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Ama bu kırmayı sadece Türkiye’nin içinde değil, yurt dışında da, Fırat Kalkanı’nda da, Afrin’de de, Kandil’de de onların başını yıkarak bunu devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Yediyıldız, daha sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve diğer vekil adayları ile birlikte Fatsa İlçesi’ndeki bir camide akşam namazını kıldı. Yediyıldız ve diğer adaylar daha sonra bir çay bahçesinde çay içerek, vatandaşlarla sohbet etti.