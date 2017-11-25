Akademisyenlerden müzeye tam not

Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi"ne katılan akademisyenler ziyaret ettikleri Ünye Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesini çok beğendiler.

Ordu’da kültürel mirasın ve kültürel değerlerin korunması, Türk kültürünün yaşatılması, araştırılması ve değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi sona erdi. Halkbilim, halk edebiyatı, el sanatları, sanat tarihi, halk müziği ve geleneksel tiyatro alanlarında yer aldığı yaklaşık 200 akademisyen Ünye Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesini ziyaret etti.

Müzede ziyaretçileri, denizcilik ve balıkçılık hikayeleri meddahlık geleneğini yaşatmaya çalışan Hamza Alp karşıladı. Geleneksel oyun ve oyuncak kültürü, gösteri sanatları hakkında ise bilgileri Müze Koordinatörü Halkbilimci İhsan Akbulut verdi. Son olarak müzenin üst katında da ziyaretçilere Ünye’nin sözlü kültürü hakkında bilgiler veren Halkbilimci Elif Güngör’ün de Ünye’de derlenmiş masalları canlı performansla aktarması sonucunda müze, akademisyenlerden tam not aldı.