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22 Aralık 2016 16:00

Akarsu: “Üretici için elimizden geleni yapacağız”

Akarsu: “Üretici için elimizden geleni yapacağız”

22 Aralık 2016 16:00

Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı’na getirilen Selami Akarsu yaptığı açıklamada, “Ordu’nun çocuğuyum, yabancı değilim. Üretici için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Uğur Cörüt’ün sağlık sorunları sebebiyle görevini devrettiği Ordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, oda binasında basın mensuplarının karşısına çıktı. Ordu’nun Altınordu ilçesi Günören Mahallesi’nde doğduğunu ve ‘Ordu’nun çocuğu olduğunu belirten Akarsu, “2014 yılı Şubat ayında yapılan seçimlerde meclis ve denetim kurulunda görev aldım. Aynı zamanda bugüne kadar başkan vekilliği görevini sürdürdüm. Eski Başkanımız Uğur Cörüt, sağlık sorunları sebebiyle görevini devretti. Görevi, kendisinin yönetim kurulunda kalması şartıyla kabul ettik. Bugüne kadar odaya verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte üreticilerimiz için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
Akarsu, bir soru üzerine, “Ne personele ne maliyeye ne de SGK’ya Altınordu Ziraat Odası’nın borcu yoktur” açıklamasında bulundu.



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