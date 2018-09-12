Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetişen ve Türk Patent Enstitüsü tarafından 'coğrafi işaret' olarak tescillenen Akkuş şeker fasulyesinin hasadına başlandı.

Beyaz rengi, kendine has tadı, aroması ve kokusuyla hızlı pişme özelliğine sahip Akkuş şeker fasulyesi hasadı için üreticiler bahçelere girdi. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, 2 binin üzerinde üreticinin Akkuş şeker fasulyesi yetiştirdiğine söyledi.

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, tescilli Akkuş şeker fasulyesinin damak zevki, erken pişmesi ve kabuksuz olması gibi birçok farklı özelliğe sahip olduğunu belirterek, “Bölgemizde 2 binin üzerinde çiftçimiz tarafından Akkuş şeker fasulyesi yetiştiriliyor. Beyaz rengi, kendine has tadı, aroması ve kokusu ile Akkuş şeker fasulye üretimini ilçemiz genelinde daha yaygın hale getirmek için gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıl 300 tona yakın rekolte olmuştu. Bu yıl rekolte düşük olabilir. Hasat dönemi 20-25 gün sürecek” dedi.