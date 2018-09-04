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04 Eylül 2018 16:26

Akkuş’a temiz su

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Akkuş ilçesine 4 milyon TL değerinde kazandırdığı içme suyu arıtma tesisinin çalışmalarını tamamladı.

Akkuş’a temiz su

04 Eylül 2018 16:26


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geride kalan 4 yılı aşkın süreçte Akkuş’a su alma yapısı, içme suyu hatları ve arıtma tesisi inşa edilerek içme suyu sisteminin tamamının yenilendiğini söyledi. Faaliyete geçen tesisin su arıtımına başladığını söyleyen Başkan Yılmaz, “Akkuş ilçemizde eski metotlarla inşa edilen mevcut su arıtma tesisi ömrünü tamamladığı için görevini sağlıklı bir şekilde yerine getiremiyordu. Bu kapsamda ilçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 4 milyon TL’ye mal olan su arıtma tesisimizin yapımını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Yeni tesis ile vatandaşların temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştuğunu belirten Başkan Enver Yılmaz, “OSKİ ekiplerimiz tarafından tesisimiz, teknolojinin son sistemi kullanılarak inşa edildi. Hızlı kum filtre sistemiyle çalışan tesis, uzun vadede Akkuş ilçesi ve çevresine temiz, sağlıklı ve içilebilir içme suyu arıtımı sağlayacak” ifadelerini kullandı.


Başkan Yılmaz, “Eski tesisin günde 2 bin 600 ton olan su arıtma kapasitesi, yeni yapılan modern tesisle birlikte 7 bin 200 ton kapasiteye çıkarıldı. En az 50 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak tesis, uzun yıllar Akkuş ilçesine hizmet verecek” diye konuştu.




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