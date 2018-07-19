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19 Temmuz 2018 15:58

Akkuş’ta asfalt yol konforu yaşanacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Akkuş ilçesinde 19 mahalleye konforlu ulaşım sağlayacak Kuşçulu, Ortabölme, Salman ve Seferli Mahalleleri grup yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Akkuş’ta asfalt yol konforu yaşanacak

19 Temmuz 2018 15:58


Büyükşehir Belediyesi tarafından Akkuş’ta bu zamana kadar 41 kilometre yolun asfaltla buluşturulduğunu söyleyen Başkan Enver Yılmaz, bu yılki hedefin ise 73 kilometre olduğunu ifade etti. Büyükşehir’in, yılların birikmiş sorunlarını çözmek için hummalı bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Başkan Yılmaz, “Akkuş ilçemizde vatandaşlara konforlu ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, 7 kilometre uzunluğa sahip Kuşçulu, Ortabölme, Salman ve Seferli Mahalleleri grup yolunu sıcak asfalta kavuşturmak için yoğun mesai harcıyor. Yolumuzun 2 kilometrelik kısmında PMT serimi yapıldı, kalan kısımlarda ise PMT serimi devam ediyor. Çalışmalarımız tamamlandığında yolumuzu sıcak asfalta kavuşturacağız. Sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz yolda bu zamana kadar bin 500 metreküp taş duvar, 30 metre menfez ve yolu yağmur suyundan korumak için 200 metre koruge boru imalatı gerçekleştirildi” diye konuştu.



19 mahalleye konforlu yaşam sağlayacak


Ordu’nun en büyük sorunlarından olan yol konusunda yapılan çalışmaların vatandaşların yüzünü güldürdüğünü kaydeden Başkan Enver Yılmaz, “Kuşçulu,Ortabölme, Salman ve Seferli Mahalleleri grup yolu tamamlandığında Kuşçulu, Ortabölme, Alan, Seferli, Akpınar, Yeşilköy, Haliluşağı, Salman, Dağyolu, Ambargüregen, Gürgenliyatak, Çökek, Kargı, Şahin, Çamlıca, Kemikkeriş, Ormancık, Yeni Mahalle ve Çaldere Mahallesi’ne konforlu ve hızlı ulaşım imkanı sunacak” ifadelerini kullandı.




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