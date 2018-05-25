Akkuş’un yolları asfalt

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Akkuş ilçesine bu yıl yaklaşık 80 km daha asfalt döküleceğini söyledi. Başkan Enver Yılmaz, “Yatırımlarımızla Ordu’muzun uzak ilçelerini yakın kılıyor ve bu kapsamda Akkuş ilçemizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizin önemli güzergâhlarından biri olan 12 km uzunluğa sahip Kızılelma-Çayıralan grup yolunda çalışmalarımızı gece gündüz yürütüyoruz” dedi.

Toplam uzunluğu 12 km

Toplam uzunluğu 12 km olan Kızılelma-Çayıralan grup yolunda Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının 7/24 devam ettiğini ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “İlimizin en uzak ilçelerinden biri olan Akkuş’umuz Büyükşehir’in nimetlerinden nasibini alıyor. Bu kapsamda ilçemizin önemli bağlantı yollarından biri olan Kızılelma Çayıralan grup yolunun yaklaşık 7 km’sinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayarak bu kapsamda, yolda bu zamana kadar 1960 metreküp taş duvar, 610 metre koruge boru ve 1924 metre drenaj borusu imalatı gerçekleştirdik. 12 km’lik yolun tamamında çalışmaları bayrama kadar tamamlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“İlçeye bugüne kadar 35 km asfalt döktük”

Akkuş ilçesine bugüne kadar 35 km asfalt döküldüğünü söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “9.5 km’si sıcak, 25.5 km’si sathi olmak üzere Akkuş ilçemize 35 km asfalt, 2.5 km beton yol, 98 km tesviye, yeni yol açma, onarım ve yol genişletme, 554 km stabilize yol, 1694 km reglaj, 431 km hendek temizliği, 140 km asfalt bakım işi yapılırken, 3466 metreküp taş duvar ve 3020 metre koruge boru imalatı da gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

Vatandaşları modern ve standardı yüksek ulaşım hizmetine kavuşturacak çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Başkan Yılmaz, “Bu yıl Akkuş ilçemize 35 km sıcak asfalt, 44 km sathi asfalt ve 7 km de beton yol çalışması yapacağız” ifadelerini kullandı.