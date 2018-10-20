Aktepe: “Fatsa için birlikte çalışıyoruz”

Fatsamız için birlikte çalışıyoruz” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Fatsa Belediyesi tarafından tüm mahalle muhtarları onuruna yemek düzenlendi. Fatsa Belediyesi Spor Kompleksinde düzenlenen yemeğe Kaymakam Mehmet Yapıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Selametin Bayçelebi, Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Halit Gülten, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Yenilen yemeğin ardından ilk konuşmayı yapan Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, “Kaymakamımıza Sayın Belediye Başkanımıza ve çok değerli misafirlerimize bizlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. 19 Ekim gününü bizlere Muhtarlar Günü olarak kutlamamıza vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bütün muhtarlarım adına teşekkür ediyorum. Önümüzde bir yerel seçim var. Bu seçimde aramızda aday olmayacak veya aday olup da kaybeden arkadaşlarımız olacak. Bir dahaki muhtarlar gününde beraber olmayabiliriz. Biz Fatsa Muhtarlar Derneği olarak hiç bir muhtar arkadaşımızın kalbini kırmadık bundan sonra da kırmayacağız. Bundan sonra da hep muhtarlarımızın yanında olacağız. Her şey Fatsa için” diye konuştu.

“Fatsamız için birlikte çalışıyor birlikte görev yapıyoruz”

Yemekte son konuşmayı yapan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ise muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayarak, “Ben 14 yıldır aktif belediyecilik yapıyorum. Bunun son 6 ayında belediye başkanı olarak devam ediyorum. Bizim eskiden 13 mahallemiz vardı, şimdi 89 mahallemiz var. 13 mahallemize daha kolay hizmet yapıyorduk. Şimdi 89 mahallemiz olsa da muhtarlarımız sayesinde işimiz kolaylaşıyor. Muhtarlarımıza bu süreçte bizlere yardımcı oldukları için sıkıntıları bizlere aktardıkları için çok teşekkür ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Biz Fatsamız için birlikte çalışıyor, birlikte görev yapıyoruz. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Katılımlarından dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.