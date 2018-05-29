Aktepe: "OSB yolunu kısa sürede yapacağız"

Başkan Muharrem Aktepe, Organize Sanayi Bölgesi yolunda Ordu Büyükşehir Ulaştırma Daire Başkanı Abdulkadir Hatioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu ve teknik personel ile bir inceleme gerçekleştirdi.

Aktepe, inceleme sonrası yaptığı açıklamada söz verdikleri gibi Organize Sanayi Bölgesi yolunun yapımına kısa sürede başlayacaklarını belirterek, “Daha önce Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren firma sahipleri ile yaptığımız toplantıda bizlerden 2,5 kilometre uzunluğundaki yolun yapılması talep edilmişti. Biz de söz vermiştik ’en kısa sürede yapacağız’ diye. 0 Bugün itibariyle OSB yolu ile alakalı çalışmalarımıza başladık. Fatsa Organize Sanayi Bölgesi bizim için çok önemli. Burada şuan 3-4 bin kişi istihdam ediliyor ve bu rakam çok yakın gelecekte 10 bin olacak. Dediğimiz gibi Fatsa Organize Sanayi Bölgesinin yolunu kısa zamanda yapıp bitireceğiz” dedi.