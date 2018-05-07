Aktepe: “Planladığımız yatırımlar en kısa sürede hizmete girecek"

Milletvekili aday adayı Hüseyin Anlayan’a Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoruh ve Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da eşlik ettiler.

Hayırlı olsun ziyaretinde ilk açıklamayı yapan Hüseyin Anlayan, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe’yi tebrik ederek, “Öncelikle bu yeni görevde Muharrem kardeşime başarılar diliyorum. Rabb’im hayırlı eylesin inşallah. Zaten Muharrem Aktepe ile yıllardır beraber çalışıyorduk, bu hizmetleri birlikte yapıyorduk. Bu sebeple Muharrem Aktepe tecrübesi ile beraber süreci de iyi bildiği için bu süreci aksatmadan devam ettirerek tüm hizmetlerin hayata geçmesinde başarılı olacaktır. Yine aynı ekiple beraber İbrahim Eroğlu kardeşim de destekleri çok fazla hep beraber takım oyunu ile beraber devam ettirecekler” dedi.

“Planlanan yatırımlarımızı inşallah en yakın zamanda hayata geçirmeye başlayacağız”

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ise milletvekili aday adayı Hüseyin Anlayan’a teşekkür ederek, “14 yıldır kendisi ile birlikte çalıştık. Çalışmaktan çok keyif aldığım bir yöneticiydi, bir başkandı. Kendisine bu 14 yıllık süreç zarfında Fatsa’ya yapmış oldukları hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize verdiği destekler için çok teşekkür ediyorum. Çıkmış olduğu milletvekilliği adaylığı yolunda da inşallah başarılı olup milletvekili adayı olur ve Fatsa’yı temsil eden bir milletvekilimiz olur. Kendisini bu süreçte de Allah yardımcısı olsun diyorum. Başkanımın dediği gibi genel merkezimizin, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, partimizin, teşkilatımızın, milletvekillerimizin konsensüs kararıyla partimizin tek adayı olarak meclisten ve muhalefet partilerinin de desteğiyle başkan seçildim. Başkanımızın dediği gibi yapmış olduğumuz planladığımız yatırımlarımız var. Bu yatırımlarımızı inşallah en yakın zamanda hayata geçirmeye başlayacağız” şeklinde konuştu.