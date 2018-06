Aktepe: "Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız"

Fatsa Belediyesi Spor Kompleksinde gerçekleşen iftara Kaymakam Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Hamide Aydemir Demir, askeri yetkililer, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

İftardan sonra Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe bir selamlama konuşması yaptı. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Aktepe, “Bizler Fatsa Belediyesi olarak ve Fatsa’daki kamu kurumları olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olacağız. Ramazan ayının bereketini bu akşam şehit ailelerimiz ve gazilerimiz de birlikte yaşayalım istedik. İftar davetimize katılım gösteren tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize, ayrıca değerli misafirlerimize çok teşekkür ederiz" dedi.