Aktepe: "Yıllarda problem kalmayacak”

Evkaf Mahallesi’nde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Aktepe, “Burada kaldırımlar ile birlikte toplam 3 bin 500 metrekare parke çalışmamız olacak. Bu kapsamda 2 bin 500 metrekare parke yol çalışması tamamlandı geriye bin metrekarelik yolumuz kaldı. İnşallah hava şartları müsaade ederse hafta sonuna kadar burayı bitirmiş olacağız” diye konuştu.

“Diğer mahallelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor”

Diğer mahallelerde de benzer çalışmaların devam ettiğini belirten Aktepe, “Verimli bir yaz sezonu geçirdik. Yoğun yağışlar başlayana kadar kaldırım, yol, parke, asfalt, sathi kaplama, beton yol çalışmalarımız devam edecek. İnşallah yıl sonuna kadar şehrimizin büyük bölümünde yol anlamında bir sorun kalmayacak. Vatandaşlarımıza da güle güle kullanmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.