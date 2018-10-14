Alman Recklinghausen Belediye Başkanı Ordu'da

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediyesinin kardeş şehri olan Almanya'nın Recklinghausen şehrinin Belediye Başkanı Christoph Tesche ve ekibini ağırladı.

Altınordu Belediyesi ve Recklinghausen Belediyesi arasındaki ‘Kardeş Şehir Projesi'nin aynı duygularla devam etmesini temenni eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Tekintaş, “Ülkelerin birbirleriyle kardeşliklerinin dünya barışı için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede başlatmış olduğumuz Altınordu Belediyesi ile Recklinghausen Belediyesi ‘Kardeş Şehir Projesi'nin aynı duygularla devam etmesini diliyorum” dedi.

Görevi devrettiği Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan ve ekibinin bu sürece bıraktıkları yerden katkı sunacağını belirten Tekintaş, “Ülkelerin birbirleriyle pek çok işbirlikleri var. Bizlerde ilimiz ve ilçemiz olarak bu ilişkilerin olumlu seyretmesine katkı sunabilirsek bundan mutluluk duyarız. Bu çerçeve içerisinde bugün kıymetli Belediye Başkanımızı ve ekibini burada ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Tesche: “Kardeş Şehir Projesi'nin olumlu yönde ilerlemesi için gayret gösteriyoruz”

Misafirperverliği için Başkan Tekintaş'a teşekkür eden Recklinghausen Belediye Başkanı Christoph Tesche ise, “Karşılıklı ziyaretlerimiz ile Kardeş Şehir Projesi'nin olumlu yönde ilerlemesi için gayret gösteriyoruz. Kardeş Şehir Projeleri barış için güzel bir katkıdır. Önemli olan şehrin yöneticileri olarak bizlerin iyi anlaşarak bu yönde atılacak adımlara destek ve katkı sağlamasıdır. İlelebet kardeş şehirlerin canlı tutulması sadece şehri yönetenlerin iyi irtibat kurmalarıyla değil halkların da bir arada yaşamasıyla mümkün olacaktır. Karşılıklı ziyaretlerin ülkeleri de yakınlaştıracağı kanaatindeyim” ifadeleri kullandı.