Almanya seferleri sevindirdi

Ordu-Giresun Havalimanından Almanya’ya yapılacak uçak seferlerinin Köln, Münih, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerine yapılacağını ifade eden Vali Balkanlıoğlu, karşılıklı seferleri özel hava yolu şirketlerinin yanı sıra Türk Hava Yollarının da gerçekleştireceğini söyledi. İlk Almanya seferinin yapıldığını hatırlatan Balkanlıoğlu, ikinci seferin 8 Temmuz’da Münih şehrine karşılıklı olarak yapılacağını aktardı. Vali Balkanlıoğlu, 18 Temmuz’da Stuttgart, 3 Ağustos’ta da Düsseldorf şehrine karşılıklı seferlerin gerçekleştirileceğini, bu seferlerin aralıklarla kasım ayına kadar süreceğini belirtti.

Bu tür uluslararası uçak seferlerinin turizme katkısının yanı sıra sosyolojik olarak büyük bir gelişme olarak görülmesi gerektiğini de vurgulayan Balkanlıoğlu, “Biliyorsunuz Ordu ve Giresun’dan yurt dışında çok gurbetçimiz var. İstanbul’da 500 bin Ordulu, 400 bin Giresunlu var. Almanya’da Ordu ve Giresunlu gurbetçi sayısı hayli fazla. Dolayısıyla büyük bir potansiyel var. Bu insanlar memleketlerin çok düşkünler. Bu insanlar bayramda, seyranda, fındık zamanında, düğünde, cenazede memleketlerine geliyorlar. Daha önce Ankara ve İstanbul’a geliyorlar oralardan buraya aktarma yaparak bin bir çile ve sıkıntı ile geliyorlardı. Şimdi artık Almanya’nın Köln, Münih, Stutgart ve Düsseldorf şehirlerinden Ordu’ya direkt gelebiliyorlar. Ordu ve Giresun için büyük bir aşamadır” dedi.