Altının tahtına gümüş takılar oturuyor

Değerli altın takılarla aynı boyutta üretilen gümüşler, insanların tercihi olmaya başladı.

Dünyanın en değerli madenlerinden olan, Türkiye’de de takı denilince ilk akla ilk gelen ’altın’ın fiyatı kadar tasarımı ve işlemeleri de önem arz ediyor. Ham halde bulunan altın zorlu bir çalışmanın ardından deneyimli ustaların elinde şekillenip bilezik, kolye, küpe ve yüzüğe dönüşürken, kuyumcu vitrinlerinden geçerek vatandaşlara ulaşıyor.

Özellikle kadınların en çok kullandığı takılar arasında yer alan altın fiyatlarındaki yükselme, vatandaşları gümüş takılara yönlendirdi. Hasır, kolye, bilezik ve diğer değerli altın eşyaların benzerinin de gümüşten üretilmeye başlanmasıyla vatandaşlar tercihini gümüşten yana kullanmaya başladı. Gümüşten üretilen takılar, müşterinin talebine göre altın rengine dönüştürülürken, düğünlerde takı olarak da takılmaya başladı.

Ordu’da gümüş üretim ve tasarım atölyesi bulunan Memduha Ateş, “Bayanların tercihi olan takıda önceliğimiz tabii ki de altındır. Maalesef şu anda piyasadaki altın ve döviz fiyatlarındaki çok yüksek artıştan dolayı insanların artık altın alım oranı azaldı. Bu yüzden insanlar daha çok gümüş takılara yöneldi. Bizim de amacımız altın kalitesini gümüşe taşımak. Önümde bulunan hasır takının altın fiyatı bugün piyasada 14 bin TL gibi bir rakama satılırken, gümüş fiyatı bin TL’ye satılıyor” dedi.

“Düğünlerde dahi kullanılıyor”

Gümüşün de uluslararası bir ayar ölçüsüne sahip takı olduğunu aktaran Ateş, “Bugün insanların gerçekten altın alım oranı azaldığı için artık çoğu vatandaş düğünlerde, bayramlarda, kına gecelerinde artık gümüş takılar tercih ediliyor. Çünkü altından ayrılma şansı yok. Gümüşlerde de artık eski klasik renginden çıkılarak renk değişimi yapılabiliyor. Altın kaplama olan ürünlerde müşterilerimiz zamanla rengi değişir diye korkabiliyor ama zaten ürünler garanti kapsamında olduğu için herhangi bir sorun yaşanmıyor" ifadelerini kullandı.

"Arap turistler de tercih ediyor”

Ordu’ya gelen Arap turistlerinde altın benzeri gümüş ürünleri görünce şaşırdıklarını ve satın aldıklarını belirten Ateş, "Özellikle bu sezonda Arap müşterilerimizden çok memnun kaldık. Onların da ilgisi ve yoğunluğu çok fazla. Araplar takıya çok meraklı oldukları için ilgilerini çekiyor. Çoğu Arap müşterimiz burayı kuyumcu zannedip içeriye giriyor, ürünleri tanıtırken fiyatlarını söylediğimizde de şaşırıyorlar” şeklinde konuştu.