Altınordu Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan oldu

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan seçimle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından Altınordu Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Valiliğince Altınordu Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Tezcan, “Sayın Engin Tekintaş'ın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesi Altınordu'nun ve Altınordu Belediyesinin gurur kaynağıdır. Devlette devamlılık esastır. Bu süreçte Altınordu Belediye Meclisinin yapacağı seçim ile Altınordu Belediyesinin yeni başkanı seçilecek ve hizmetler artarak devam edecek” dedi.

Bu arada Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine Suat Olgun atandı. Daha önce Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Suat Olgun, Büyükşehir Belediyesinin kuruluşuyla birlikte oluşturulan OSKİ Genel Müdürlüğünde üç yıl Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştı. Olgun en son Büyükşehir Belediyesi idari işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.