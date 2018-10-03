Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan oldu

Altınordu Belediye Meclisi, Engin Tekintaş'ın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından yeni belediye başkanını seçmek amacıyla olağanüstü toplandı. Altınordu Belediye Meclis Başkan Vekili Sebayittin Gürbüz başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında AK Parti grubunun adayı Celal Tezcan, CHP grubunun adayı Hasan Karamustafaoğlu ve MHP'den Mesut Engin aday gösterildi. İlk iki turda 3'te 2 çoğunluğa ulaşan aday olmadı. Bunun üzerine yapılan 3. tur oylamasında AK Parti grubunun adayı olan Celal Tezcan kullanılan 31 oyun 19'unu alarak vekaleten yürüttüğü Altınordu Belediye Başkanlığına seçildi.

Mecliste yapılan oylama sonrası Altınordu Belediye Başkanlığına seçilen Celal Tezcan yaptığı konuşmada ilçeye yaptığı sayısız hizmetten dolayı Engin Tekintaş'a teşekkürlerini iletti. Tezcan, belediyelerin hizmet kurumları olduğunu ve bu hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Koordinatör milletvekili olan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Başkan Tezcan'a Altınordu Belediyesi mühür beratını ve mührünü teslim etti. Koordinatör Milletvekili Yılmaz, Başkan Tezcan'ı tebrik ederek, yapılan seçimin Ordu'ya ve Altınordu'ya hayırlı olmasını diledi.