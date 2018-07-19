Altınordu Belediyesine bağlı ekipler ilçe genelinde çalışmalarını sürdürürken, Başkan Engin Tekintaş da personelleri ziyaret etmeye devam ediyor. Tekintaş, bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü Yol Şube Şefliğinde görev yapan personellerle bir araya geldi.

Karapınar Mahallesi’ndeki Yol Şefliğinde personelleriyle selamlaşan Başkan Tekintaş, burada yaptığı konuşmada, personellerin gösterdiği çalışmanın asla göz ardı edilmeyeceğini söyledi. Yaz döneminde sahada etkin bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Tekintaş, "Yaz dönemi olması dolayısıyla sahada etkin bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde personellerimizin büyük bir emeği var. Sahada bir bütün halinde oluşan birliktelikle çok önemli bir enerji ortaya çıkıyor ve bu enerji etkin bir çalışma ile vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönüyor. Personellerimiz tüm bu çalışmaları yaparken vatandaşların taleplerini dikkate alarak hareket ediyor. Biz milletimizin hizmetkarıyız. Milletimize hizmet ederken de vatandaşlarımızla ilişkilerimizi güçlü tutmak ve milletimizi mutlu etmek zorundayız. Sizler mahallelerimizde çalışırken bizleri temsil ediyorsunuz. Gece-gündüz demeden çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.