Altınordu Belediye personeline “organ bağışı” eğitimi

Altınordu Belediyesi, personellerin iş ve sosyal hayatlarında bilinçlenmelerine imkan sağlayacak olan eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi ve Medical Park Ordu Hastanesi işbirliğinde belediye personeline “Organ Bağışı Bilgilendirme Eğitimi” verildi. Medical Park Ordu Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Mithat Yağlı tarafından düzenlenen eğitimlerde bitkisel hayat, beyin ölümü, toplumsal farkındalık, organ nakli ve organ naklinin önemi gibi konularda bilgi verildi.

Başkan Tezcan: “Organ bağışı bir felsefedir”

Altınordu Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen eğitimlere katılan Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, organ bağışının bir felsefe olduğunu söyledi. Herkesin organ bağışına katılması gerektiğini ifade eden Başkan Tezcan, “Organ bağışı bir felsefedir. Dolayısı ile tüm toplumun katılması gereken bir eylemdir. İnsan dünyadayken organ bağışı yapmanın mutluluğunu yaşar. Ruhumuz bedenden ayrıldıktan sonra bedenimiz sadece toprağa gömülü olacaktır. Ama bir insana fayda vereceksek bu durum insanın sevap defterine de yazılır. Bu sebeple herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

Düzenlenen eğitimler, Altınordu Belediye personelinin organ bağışında bulunmasının ardından sona erdi.