Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı Süper Lig’de

2017-2018 sezonuna ‘Bu Sene O Sene’ parolası ile çıkan ve hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı, başarılı bir sezonun ardından hedefine ulaştı. Ligin son haftasında Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşan Altınordu Belediyesi maçın ilk yarısını 35-33 geride tamamladı. İlk yarıyı geride kapatmasına rağmen mücadelenin ikinci yarsında etkili bir oyun ortaya koyan ve sayılar bulan Altınordu Belediyesi müsabakadan 64-58 galip ayrılarak Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ne çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Maçın son saniyesi ile birlikte Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı teknik heyeti ve sporcuları büyük bir sevinç yaşadı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı Antrenörü Cem Aslan, hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Tüm oyuncuları ayrı ayrı tebrik ettiğini ifade eden Aslan, Süper Lig’in Ordu’ya ve Altınordu’ya hayırlı olmasını diledi.

“Koca yürekli oyuncularımızı tebrik ediyorum”

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise oyuncuların büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti. Ordu’nun ve Altınordu’nun tanıtımı için çok önemli başarı elde edildiğini aktaran Başkan Tekintaş, “Bugün çok mutlu olduğumuz bir sevinci yaşadık. Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımımız ‘Bu Sene O Sene’ parolası ile çıktığı sezonda Süper Lig’e yükseldi. Takımımız Süper Lig’e çıkma başarısı göstererek hem ilimizin hem de ilçemizin tanıtımında ve temsilinde büyük bir başarıya imza attılar. Bu başarı ile birlikte gelecek sezon Süper Lig’de ulusal takımları şehrimizde ağırlayacağız. Yeni bir atak, yeni bir tanıtım ve yeni bir vizyon kazandık. Bu vizyon çerçevesinde takımımızın koca yürekli oyuncularını tek tek tebrik ediyorum” dedi.