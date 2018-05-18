Altınordu Belediyesi her akşam bin 200 kişiye iftar veriyor

Altınordu Belediyesi tarafından kurulan ve hayırsever iş adamlarının katkıları ile Ramazan ayı boyunca hizmet verecek olan iftar çadırı günlük çıkardığı bin 200 kişilik yemek ile ihtiyaç sahiplerini aynı sofra altında toplamaya devam ediyor. 7’den 70’e herkesin yararlandığı Altınordu Belediyesi iftar çadırında iftar yemeğinin ardından vatandaşlara çay ikramı da yapılırken ayrıca açılan stantlarla da mini bir kitap fuarı havası yaşanıyor.

Altınordu Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla buluşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 4 yıldan bu yana sürdürdükleri iftar çadırı etkinliği ile Ramazan ayını huzur ve bereketini hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Kardeşliğin sembolü olarak hep birlikte olmaya özen gösterdiklerini ve aynı sofrayı paylaştıklarını aktaran Başkan Tekintaş, “4 yıldan bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz iftar çadırı etkinliğimize katkı sunan tüm iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayının birlik ve beraberliğinde tüm vatandaşlarımızla bir aradayız. Biz her zaman biriz, beraberiz ve kardeşiz. Bu kardeşliğimizin sembolü olarak hep birlikte yaşamamız aynı sofrayı paylaşmamız gerekiyor. Ramazan Ayı süresince kurduğumuz iftar çadırında aşımızı, ekmeğimizi paylaşarak hep birlikte olacağız. Çadırımızın yanında kurulan stantlarla da mini bir kitap fuarı yaşamış olacağız” dedi.