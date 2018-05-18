Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 11:54

Altınordu Belediyesi her akşam bin 200 kişiye iftar veriyor

Altınordu Belediyesi, Akyazı Mahallesi’nde kurulan iftar çadırında her akşam bin 200 kişiye iftar veriyor.

Altınordu Belediyesi her akşam bin 200 kişiye iftar veriyor

18 Mayıs 2018 11:54


Altınordu Belediyesi tarafından kurulan ve hayırsever iş adamlarının katkıları ile Ramazan ayı boyunca hizmet verecek olan iftar çadırı günlük çıkardığı bin 200 kişilik yemek ile ihtiyaç sahiplerini aynı sofra altında toplamaya devam ediyor. 7’den 70’e herkesin yararlandığı Altınordu Belediyesi iftar çadırında iftar yemeğinin ardından vatandaşlara çay ikramı da yapılırken ayrıca açılan stantlarla da mini bir kitap fuarı havası yaşanıyor.


Altınordu Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla buluşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 4 yıldan bu yana sürdürdükleri iftar çadırı etkinliği ile Ramazan ayını huzur ve bereketini hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Kardeşliğin sembolü olarak hep birlikte olmaya özen gösterdiklerini ve aynı sofrayı paylaştıklarını aktaran Başkan Tekintaş, “4 yıldan bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz iftar çadırı etkinliğimize katkı sunan tüm iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayının birlik ve beraberliğinde tüm vatandaşlarımızla bir aradayız. Biz her zaman biriz, beraberiz ve kardeşiz. Bu kardeşliğimizin sembolü olarak hep birlikte yaşamamız aynı sofrayı paylaşmamız gerekiyor. Ramazan Ayı süresince kurduğumuz iftar çadırında aşımızı, ekmeğimizi paylaşarak hep birlikte olacağız. Çadırımızın yanında kurulan stantlarla da mini bir kitap fuarı yaşamış olacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç