Altınordu Belediyesi Şantiye Şefliği açıldı

Altınordu Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesi’nde hizmete açılan ve içerisinde, yemekhane, mescit, dinlenme salonu, toplantı salonu, personel duşları, WC, depo, araçların bakım-onarımının yapılabileceği ve prefabrik çalışma alanlarının bulunduğu, 46 araç ve 120 personel ile 400 metrekare alanda hizmet verecek Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi hizmete açıldı.

Şantiyenin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Altınordu’da büyük değişim yaşanıyor. Bu değişimi çevre ve temizlikte de gösterdik, göstermeye devam ediyoruz” dedi.

Altınordu’nun modern şehir hedefini gerçekleştirmesinde temizlik işlerine de büyük görev düştüğünü belirten Başkan Engin Tekintaş, “İlçenin güzelliği temizliğinden belli olur. Bizler daha temiz, sağlıklı ve güzel bir Altınordu için bugün Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiye Şefliğinin açılışını gerçekleştirdik. Bir şehir sistemli bir çalışma ile kendi geleceğini inşa etme imkanına sahip oluyor. Onun için belediye olarak sistemli bir şekilde milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiye Şefliğinde, araç bakım onarım istasyonu başta olmak üzere, yemekhane, mescit, dinlenme salonu, toplantı salonu, personel duşları, wc, depolar mevcut. Yenilenen yüzü ile personelimize hizmet verecek olan şefliğimizin milletimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Açılış kurdelesini meclis üyeleri ve çalışanlarla birlikte kesen Başkan Engin Tekintaş, şantiyeyi gezerek yetkililerden yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı.