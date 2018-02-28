Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları, aralıksız olarak antrenmanlara devam ediyor. Hayatın, kendilerine karşı sunduğu zorlu yaşam, onları mücadelelerinden ve hayallerinden vazgeçiremiyor. Sporcular, her bireyin birer engelli adayı olabileceğini hatırlatarak, insanların kendilerine karşı daha duyarlı olmalarını temenni ediyor. Diğer engelli bireylere seslenen sporcular ayrıca, engellilerin bir spor dalı ve farklı bir aktivite ile uğraşmaları gerektiğine dikkat çekiyor.

Spor hayatına 2002 yılında başlayan, evli ve 2 çocuk babası aynı zamanda doğuştan engelli 37 yaşındaki İmdat Yalçın, sporla tanışmadan önce insanların bakışlarından rahatsız olduğuna dikkat çekti. Yalçın, “Spordan sonra diğer engelli arkadaşlarımı gördüm, onlar tanışıp kaynaştım. Daha sonra bir evlilik hayatım oldu, ondan sonraki hayatım daha da iyi oldu” dedi.

“Spor sayesinde hayatım değişti”

Spor sayesinde daha iyi yerlere geldiğine dikkat çeken Yalçın, “Her birey bir engelli adayıdır ama tekerlekli sandalye basketbol sporcu çok farklı. Bu sayede farklı ortamlar gördüm, farklı arkadaşlar edindim, farklı illere gidip farklı insanlarla tanıştım. Benden daha fazla engeli bulunan arkadaşlarımla tanıştım, onlarla birlik beraberlik olduk. Spor benim hayatımı çok değiştirdi” şeklinde konuştu.

“Siz hayattan değil, hayat sizden korksun”

Engelli bireylere seslenerek tavsiyelerde bulunan İmdat Yalçın, konuşmasına şöyle devam etti:

“Buradan engelli arkadaşlarıma sesleniyorum; bir camın arkasına saklanmayın, siz hayattan korkacağınıza hayat sizden korksun. Siz de nefes alıp veriyorsunuz. Engelli arkadaşlarımın sandalyeye biner düşerim diye korkmayın. Tekerlekli sandalye ile spor yapmak önemli değil, farklı aktivitelere de yönelsinler. Engelli arkadaşlarım kendilerini eve kapatmasınlar, dışarıya çıkıp o havayı solusunlar. İnsanların, kendilerine bakışları onları ürkütmesin.”

Adem Kurucu: "Şimdi Süper Lig’de oynayan bir takımın oyuncusuyum"

Yaklaşık 15 yıldır sporla uğraşan 38 yaşındaki Adem Kurucu ise spora başlamadan önce sosyal bir yaşantısının olmadığını belirtti. Kurucu, ”Ama spora başladıktan sonra daha sosyal olmaya başladım. Çeşitli illere deplasmanlara gittikçe, arkadaşlarımızın sayısı arttıkça ve daha fazla engelli camiasına girdikçe daha çok sevinmeye başladık. Kendi durumumuza göre diğer engelli arkadaşlarımızın neler başarabildiğini gördük. Bu sayede bu seviyeye kadar geldik. Şimdi Süper Lig’de oynayan bir takımın oyuncusuyum. Buradaki arkadaşlarımın çoğu da benim gibi 15 yıl önce başladılar ve hepsi Ordu’nun çocukları. Keşke her engelli bireyimiz de bunlar gibi dışarı çıkıp sosyal aktivitelerde bulunsalar, sporla uğraşsalar. Engelli bireylerin eve kapanması için herhangi bir engel yok. Belediyelerin bizler için çeşitli aktiviteleri var. Spor yapmak isteyen ne kadar çok engelli arkadaşımız varsa, evlere kapanmak yerlere buralara yönelsinler. Spor sayesinde her şeyi başarabilirler” şeklinde konuştu.

“Spor sayesinde kendime olan öz güvenim yerine geldi”

Spora başladıktan sonra hayatındaki en önemli değişikliğin kendime olan öz güvenin yerine gelmesi olduğuna dikkat çeken Kurucu, “Bir şeyleri başarıp yapabileceğime inandım, bu bir engelli için çok önemli. Bunu evde bekleyerek yapamazsınız. Dışarı çıkıp bu faaliyetlerin içine girdikçe ‘ben de yapabiliyorum’ diyorsunuz. Bu sporun bize en büyük katkısı, kendimize olan öz güvenimizin artması” ifadelerini kullandı.