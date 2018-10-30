Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerinden fırın denetimi

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri periyodik olarak gerçekleştirdiği denetimlere devam ediyor. Zabıta ekipleri bu kapsamda tüketici haklarının korunması amacıyla ekmek ve unlu mamulleri satışı yapan iş yerlerinde denetimlerde bulundu. Ekipler denetimlerde, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat kontrolü, ekmek, simit ve pidelerin etiket ve gramaj kontrolü, un depolama ve ekmek imalat yerlerinde çalışan personelin iş kıyafeti uygunluğu ve umumi temizliği gibi konularda kontroller gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde görülen eksikliklerin giderilmesi açısından iş yeri sahiplerine süre verilirken, verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda ise Zabıta Yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanıyor.