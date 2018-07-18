Altınordu Belediyesi’nden kan bağışına destek

Kan vermek vatani bir görevdir” dedi.

Ordu Kan Bağışı Merkezi tarafından azalan kan stoklarının arttırılması için yürütülen kampanyalar devam ederken, kamu kurumlarında yapılan çalışmalar ile dönem dönem azalan kan stoklarının arttırılması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Altınordu Belediyesi hizmet binasına kurulan ekipler vasıtası ile belediye çalışanları kan bağışında bulundu. Kurulan standa belediye çalışanlarının yanı sıra belediye de işlem yapan vatandaşlarda kan bağışına katkı sundu.

Belediye olarak, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bunların en önemlilerinden bir tanesinin kan bağışı olduğunu söyledi. Kan bağışının vatani bir görev olarak gördüğünü ifade eden Başkan Tekintaş, “Kan verelim, can kurtaralım düşüncesi ile Kızılay’ın kan bağış kampanyasına Altınordu Belediyesi olarak her zaman destek veriyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerinin mutlaka kendi vatandaşlarımızdan temini gerekiyor. Bundan dolayı bir vatandaşlık görevi bilinciyle hareket ederek kan bağışında bulunmamız lazım. Bu sebeple vatandaşlarımızın 3 aylık periyotlarla kan bağışında bulunması, Türkiye’nin kan ihtiyacını karşılaması için önemi çok büyük. Çünkü birçok aşamada, ameliyatlarda, trafik kazalarında ve buna benzer birçok alanda kana ihtiyaç var. Bu sebeple kan vermenin vatani bir görev olduğunu düşünüyor ve bu görevi yerine getirmek için özen gösteriyoruz. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi olarak bizler, böyle önemli bir görevi yerine getirmenin mutluluğu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Yaz dönemlerinde kan ihtiyacı artıyor”

Ordu Kan Bağış Merkezi Doktoru Harun Onur, Altınordu Belediyesi’nin kan bağışına destekler verdiğini belirtti. Yaz aylarında vatandaşların kan bağışına duyarlılık göstermesi gerektiğinin altını çizen Onur, “Ordu Kan Bağış Merkezi olarak kurum ve kuruluşları periyodik olarak gezmeye devam ediyoruz. Altınordu Belediyesi, başta Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş olmak üzere tüm personelleri ile kan bağışına yoğun ilgi gösteriyorlar. Yaz döneminde kan ihtiyacı artıyor. Hava şartlarının sıcak olması, insanların tatile çıkması gibi sebeplere bağlı olarak kan bağış oranlarında düşüş yaşanıyor. Hastanelerimizde ise kan ihtiyacı asla azalmıyor, bu sebeple tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.