Altınordu Belediyesi doğayı korumak amacıyla yaptığı çalışmalara ve bu alanda yaptığı eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda çalışma yürüten Altınordu Belediyesi, çevrenin korunması adına temel olarak toprak, hava ve su gibi doğal kaynak kullanımının en aza indirilmesini ve bu doğal kaynaklara verilen zararların önüne geçilmesine imkan sunan ISO 14001 ’Çevre Yönetim Standardı’nı kapsayan eğitim semineri düzenledi. TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitmeni Dr. Aysel Engin tarafından verilen ve bir hafta süren eğitimlere Altınordu Belediyesi personelleri katıldı.

Yapılan eğitimlerle mevzuata uyum sağlamanın yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda itibar kazanılması sağlanacak. Ayrıca alınan eğitimlerle işçi moralinin artması ve çalışanlarda çevre bilincinin de gelişmesine imkan sunulacak.

"Yapılan eğitimler, kalite adına önemli bir tespit olacak”

Altınordu Belediyesinde gerçekleştirilen eğitimlere katılan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı’nın önemine vurgu yaptı. Sahada etkin çalışmalar yürütürken gerekli her türlü standarda dikkat ettiklerini ve bunun yanı sıra personellerin bilgilenmelerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Tekintaş, "Ulusal ve uluslararası standartlara kavuşmak adına yapılan eğitimlere ve bu eğitimlerin sahada uygulanmasına bakılarak alınan belgeler bizler için bir prestij olmasının yanı sıra kalite adına da önemli bir tespit olacak. Türk Standartları işbirliğiyle yapılan çalışmalar kapsamında alınan belgeler belediyemizin karnesi olacak. 4 yıldan bu yana sahayı temiz tuttuğumuz ve milletin teşekkürünü aldığımız Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün bu denli önemli bir yapıya kavuşmasını sağlamak adına yapılan eğitimlerin belediyemize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitimlere katılan ve belge almaya hak kazanan tüm personellerimizi tebrik ediyorum” dedi.