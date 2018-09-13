Altınordu Belediyesinden Yeni Mahalle'ye modern ve güvenli park

Altınordu Belediyesi bu kapsamda 30 Mart Yerel seçimlerinden bu yana yaptığı çalışmalarla Altınordu'ya birçok yeni park ve yeşil alanlar kazandırdı. Park ve yeşil alan çalışmalarına ara vermeksizin 2018 yılında da devam eden Altınordu Belediyesi, bu kapsamda Yeni Mahalle'ye çok amaçlı yeni bir park inşa ediyor.

Yeni Mahalle'de bulunan 15 Temmuz İlkokulu ve Eğitimcileri Anaokulu bahçesinde inşa edilecek olan ve Yeni Mahallenin ihtiyacını karşılayacak olan park toplam 825 metrekare alan üzerine yapılacak. İçerisinde 1 adet ahşap oyun grubu, 7'li fitness spor aleti, uçan halat salıncak, kum saati, tahterevalli, salıncak, trambolin ve zıp zıp grubu bulunacak. Parkta aynı zamanda 225 metrekarelik alan baskı beton ile döşenirken çocuk oyun gruplarının olacağı 562 metrekarelik alanda ise kauçuk ile kaplanacak. En kısa sürede tamamlanması planlanan 15 Temmuz İlkokulu ve Eğitimciler Anaokulu Çocuk Oyun Alanı Yeni Mahalle sakinlerinin ve çocukların bol keyifli zaman geçireceği bir alan olacak.

Yeni Mahalle'ye yapılan parkta incelemelerde bulunan ve açıklamalarda yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Yeni Mahalle sakinlerine verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi. Güvenliğin ön planda olduğu çok amaçlı bir park inşa ettiklerini aktaran Başkan Tekintaş, “Yeni Mahalle'de vatandaşlarımıza çocuk oyun parkı yapacağımızın sözünü vermiştik. Bunun üzerine 15 Temmuz İlkokulu ve Eğitimciler Anaokulu bahçesinde ihalesini yaptığımız çok özel bir park inşa ediyoruz. Parktaki çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak Yeni Mahalle sakinlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Çocuklarımızın ve ailelerin güvenlik kameraları ile izlenen parkta güven içerisinde zaman geçirmelerine imkan sunacak olan çok özel bir çalışma olacak. Yapacağımız bu özel parkın Yeni Mahallemize, Altınordumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.