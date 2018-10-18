Altınordu Belediyesinin 2019 bütçesi 150 milyon TL

Altınordu Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi Altınordu Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında Altınordu Belediyesinin 2019 yılı bütçesi görüşüldü. Yapılan toplantıda Altınordu Belediyesinin 2019 yılı bütçesi 150 milyon TL olarak belirlendi. Oylamanın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, 2019 yılı bütçesinin 150 milyon TL olarak belirlendiğini belirterek bütçenin hayırlı hizmetlerde kullanılması temennisinde bulundu.

Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona ererken Kasım ayı meclis toplantısının ise 2 Kasım Cuma günü yapılması kararlaştırıldı.