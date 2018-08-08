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08 Ağustos 2018 16:03

Altınordu Belediyespor 2. etap kampı için Erzurum’a gitti

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Altınordu Belediyespor, 2.

Altınordu Belediyespor 2. etap kampı için Erzurum’a gitti

08 Ağustos 2018 16:03

etap kamp çalışmaları için Erzurum’a gitti.


2018-2019 sezonundan Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Altınordu Belediyespor, 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı. Sezon öncesi hazırlıklarının ilk etabını Ordu’da tamamlayan Altınordu Belediyespor 10 gün sürecek olan ve hazırlık maçlarının da yapılacağı 2. etap kamp çalışması için 26 kişilik takım kadrosu ile Erzurum’a gitti.


Erzurum kampı öncesi futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerle bir araya gelen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini söyledi. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Altınordu Belediyespor’un yaptığı hazırlıklarla lige hazır hale geleceğini ve ligde başarılı olmasını istediğin ifade eden Başkan Tekintaş, “Altınordu Belediyespor’u Ordu’da yaptığı 1. etap kamp çalışmalarının ardından 2. Etap hazırlıkları için Erzurum’a uğurluyoruz. Yapılan çalışmalarla takımdaki değişimi hissedebiliyoruz. Erzurum’da yapılacak olan kamp çalışmaları ve hazırlık maçları ile takım çok daha iyi bir duruma gelecek ve lige hazır hale gelecektir. Altınordu Belediyespor’umuza yapacakları çalışmalarda ve oynayacakları tüm maçlarda başarılar diliyoruz” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve yöneticiler, Teknik Direktör Ergin Döner yönetimindeki Altınordu Belediyespor takımını Erzurum’a uğurladı.




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