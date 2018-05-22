Altınordu Belediyespor Fransa’da şampiyon

Altınordu Belediyespor’un alt yapı takımları, katıldığı turnuvalarda ise muhteşem başarılara imza atıyor. Fransa’nın Douai kentinde bu yıl 34’üncüsü düzenlenen 34. Trophe Ch Turnuvası’na katılan Altınordu Belediyespor U13 Takımı turnuvaya damga vurdu. Çıktığı 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen Altınordu Belediyespor, finalde karşılaştığı Fransa’nın Escaudain takımını 4-1 yenerek namağlup şampiyon oldu.

Çeşitli ülkelerden 12 takımın katıldığı turnuvada Altınordu Belediyespor U13 Takımı gösterdiği başarılı performans ile yenilgi yüzü görmezken kalesini de gole kapattı. Turnuva süresince 13 maça çıkan Altınordu Belediyespor bu maçlarda 10 galibiyet 3 beraberlik aldı. Rakiplerine karşı gol yollarında da etkili olan Altınordu Belediyespor çıktığı maçlarda rakip fileleri 38 kez havalandırırken kalesinde ise 1 gol gördü. Altınordu Belediyespor’un turnuva süresince yediği 1 golü ise finalde karşılaştığı ve 4-1 mağlup ettiği rakibi Fransa’nın Escaudain takımı kaydetti.

34. Trophe Ch’ti turnuvasının finalinde Fransa’nın Escaudain takımı ile karşılaşan ve rakibini 4-1’lik net bir skorla mağlup eden Altınordu Belediyespor’da maçın bitiş düdüğü ile birlikte büyük bir sevinç yaşandı. Şampiyona süresince emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşayan minik futbolcular ile teknik heyet, Fransa ve çevre ülkelerde yaşayan gurbetçilerle birlikte kupa kaldırdı ve Türk bayrakları ile saha içerisinde şampiyonluk turu attı.