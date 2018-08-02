Altınordu Belediyespor yeni sezonu dualarla açtı

Amatör Küme’de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Altınordu Belediyespor, yeni sezonu kurban keserek dualarla açtı.

Geçtiğimiz sezonda Ordu 1. Amatör Küme’de mücadele eden ve sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Altınordu Belediyespor gösterdiği üstün performans ile ligi şampiyon olarak tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi. Yaşanan şampiyonluğun ardından hazırlıklarına başlayan Altınordu Belediyespor iç ve dış transferde yaptığı çalışmalarla birçok ismi renklerine bağladı. Sezon öncesi yapılan hazırlıkların tamamlanması ile Altınordu Belediyespor 2018-2019 sezonunun startını kurban keserek dualarla verdi. Kurban kesiminin ardından yapılan dua ile sezon açılırken Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve yöneticiler futbolcuları tek tek tebrik ederek yeni sezonda başarılar diledi.

"Hedefimiz başladığımız güzelliklerle ligi devam ettirip sonlandırmak"

Töreninin ardından futbolcularla antrenman sahasında bir araya gelen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, futbolculara yeni sezonda başarı dileklerinde bulunarak fair-playın ön planda olduğu bir sezon geçirmelerini istedi. Futbolculara seslenen Başkan Tekintaş, “Yeni sezonda tek istediğimiz takım ruhunu elden bırakmadan her alanda iyi bireyler olarak centilmence bir mücadele vermek. Temsil edilen armanın önemini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Hedefimiz başladığımız güzelliklerle ligi devam ettirip sonlandırmak. Başarıya endeksliyiz, başarı olmazsa olmazımız olsa dahi hiçbir zaman ne kişiliğimizden ne takım ruhumuzdan nede birliğimizden taviz vermeyeceğiz. Tüm bunları yaparak Altınordu Belediyespor BAL’da örnek, parmakla gösterilen bir takım olacaktır. Her başarının ardından büyük bir emek vardır, bu emeği göz ardı etmeden çalışmak önemlidir" dedi.

"Başarıyı ön planda tutarak 3. Lige çıkmayı hedefliyoruz"

Altınordu Belediyespor Kulübü Başkanı Ömer Yusuf Uygun ise takıma önemli transferler yapıldığını ve başarı odaklı çalışacaklarını söyledi. Bu başarının hep birlikte elde edileceğini ifade eden Uygun, “Altınordu Belediyespor olarak takıma gerçekten karakterli futbolcular kattık. Burada başarıyı ön planda tutarak 3. Lige çıkmayı hedefliyoruz. Bu başarı ise ilçemiz, taraftarlarımız, yöneticilerimiz ile hep birlikte elde edilecek. Kazasız belasız bir sezon geçirmeyi diliyorum. İnşallah verdiğimiz mücadele ile güzel bir başarı ve sonuç elde ederiz. Takımımız çalışmalarına 8 Ağustos’a kadar Ordu’da devam edecek. Daha sonra Erzurum’a geçerek 12 günlük bir kamp yapacağız. Buradaki çalışmalarda birçok takımla hazırlık maçı yapacak olan takımımız, sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum kampının ardından Ordu’da yapacağı son hazırlıklarla lige başlayacak” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Teknik Direktör Ergin Döner yönetimindeki Altınordu Belediyespor 2018-2019 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman düz koşu ile devam etti. Yaklaşık bir saat süren antrenmanı Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kulüp yöneticileri ve aileler yerinde takip etti.

Karşıyaka Fatih Sultan Mehmet Tesislerinde düzenlenen 2018-2019 sezonu açılış törenine Altınordu Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, kulüp yöneticileri, teknik heyet, futbolcular ve aileleri katıldı.