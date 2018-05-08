Altınordu Müftülüğüne Mustafa Düzgüney atandı

1986 yılında İmam-Hatip olarak Diyanette başladığı görev safahatında vaizlik, birçok ilçede müftülük, Yozgat ve Ankara İl Müftü Yardımcılığı görevlerinde bulunan Düzgüney, son olarak Rize’nin Pazar İlçe Müftüsü iken Altınordu Müftüsü olarak atandı.

1965 yılında Ordu Çatalpınar’da doğan, Ordu İmam Hatip Lisesini 1986 yılında tamamlayan Düzgüney, 1993 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı. 1998 yılında mezun oldu. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuk Eğitim Merkezinde ihtisas eğitimine başladı. 2000 yılında ihtisas eğitimini tamamladıktan sonra sırasıyla imam-hatiplik, 2000-2005 Yozgat-Aydıncık İlçe Müftüsü, 2005-2007 Yozgat İl Müftü Yardımcısı, 2007-2008 Ankara İl Müftüsü Yardımcısı, 2008-2015 Ankara-Beypazarı İlçe Müftüsü, 2015-2018 Rize-Pazar İlçe Müftüsü olarak görev yaptı.