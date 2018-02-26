Altınordu otogarı yükseliyor

Altınordu ilçe merkezinde kısıtlı bir alanda hizmet veren eski otogarın, yaşanan yoğunluğu karşılayamamasından dolayı büyük bir ihtiyaç olarak görülen yeni otogarın inşası için Ordu Büyükşehir Belediyesi hızlı bir çalışma yürütüyor. Altınordu ilçesi Eskipazar mevkiinde TOKİ ve Memurkent konutlarının bulunduğu bölgede inşaat çalışmaları devam eden yeni otobüs terminalinde bağlantı yolları açılırken, temel imalatının tamamlanmasının ardından çelik konstrüksiyon monte çalışmasına geçildi.

25 milyon TL’lik yatırım

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 25 milyon TL’yi bulacak olan yeni otogarda inşaatın tüm hızıyla devam ettiğini ve projenin sadece şehirlerarası otogar olarak değil, kentin günlük ulaşım ihtiyacına hizmet veren ilçe minibüslerinin de toplanma alanı olacağını söyledi. Başkan Enver Yılmaz, “Toplam 22 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen yeni terminalimiz ile birlikte kentimizin uzun yıllar beklediği önemli bir hizmeti daha hayata geçirmiş olacağız. 3 bin 177 metrekarelik terminal binasından oluşan projede, 18 adet kırsal terminal park alanı (ilçe minibüsü), 32 adet otobüs park alanı (şehirler arası), 54 adet minibüs park alanı, 16 adet midibüs park alanı, 90 araçlık kapalı otopark, 60 araçlık açık otopark, 28 adet peron, 2 adet kafeterya ve 6 adet dükkân bulunuyor” diye konuştu.

Kendi elektriğini üretecek

2019 yılının ilk aylarında hizmete girecek yeni otogarın kendi enerjisini üretecek örnek bir proje olarak da gösterildiğini belirten Başkan Yılmaz, “Hayata geçireceğimiz proje, standardı yüksek güneş panelleri ile yıllık tahmini 322 bin KW elektrik üretecek. Bu kapsamda, güneş enerjisi sistemiyle kendi elektriğini üretecek, ısı pompasıyla ısıtma ve soğutma sistemini sağlayacak çevre dostu bir bina kurgulandı” şeklinde konuştu.