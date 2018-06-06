Altınordu RAM’a başarı belgesi

Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanında tanılama, yönlendirme, psikolojik destek sağlama, tercih danışmanlığı gibi iş ve işlemleri yürütmekte olan Altınordu RAM, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzalı teşekkür belgesi ile taltif edildi.

Altınordu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ersin Moral, çok çalıştıklarını, gece gündüz beyin fırtınaları yaparak hizmet standardını en iyiye ulaştırmaya çalıştıklarını bunu da başardıklarını söyledi. Müdür Moral, “Yıl boyunca çok çalıştık çok emek sarf ettik. Gece-gündüz kurumumuzun hizmet standartlarını daha iyiye nasıl ulaştırırız diye beyin fırtınaları yaptık. Bazen bu fırtınalarda pes etme noktasına geldik ama pes etmedik. Tünelin karanlığında kaybolmadık hep tünelin sonundaki aydınlıkların hayalini kurduk. Şimdi ise geldiğimiz nokta tünelin sonundaki aydınlığı görebiliyoruz. Yolumuz uzun hedeflerimiz büyük. İnancımız tam çünkü üstlendiğimiz misyon ve sorumluluklarımız bizi her zaman canlı ve taze tutuyor” dedi.