Altınordu’da 52 km’lik yol asfaltlanacak

Altınordu Belediyesi ulaşımda sorunların ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde yol genişletme, bakım onarım ve beton yol çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi bir yandan da sıcak asfalt çalışması yürütüyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi, geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan 52 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasına Karapınar Mahallesi’nde start verdi. Karapınar Mahallesi’nde bulunan birçok sokak ve Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) de içine alacak olan alanda sıcak asfalt çalışması yürüten Altınordu Belediyesi asfalt döküm işlemleri öncesi parke sökümü, kaldırım ve yağmur suyu hattı yapım işlemleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Karapınar Mahallesi’nde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Belediye Başkan Yardımcıları yapılan işlemlerle ilgili ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaları değerlendiren Başkan Tekintaş, yapılacak olan asfalt çalışmaları ile Altınordu’nun modern bir kimlik kazanacağını söyledi. 52 kilometrelik asfalt yolu milletin hizmetine sunmak için durmaksızın çalıştıklarını aktaran Başkan Tekintaş, “Karapınar Mahallesi’nde sıcak asfalt için çalışmaları başlattık. Asfalt ihalesini gerçekleştirdiğimiz yeni dönemde ilk çalışmayı Karapınar Mahallesi’nde yapıyoruz. Yağmur suyu kanalları, çevre düzenlemesi, kaldırım ve sıcak asfalt ile alt yapısı tamamlanmış Karapınar Mahallesi’nde özel bir hizmeti mahalle sakinlerine sunmuş olacağız. Özellikle Karapınar Mahallesi’nde yaşayan ve OSB’den yararlanan vatandaşlarımıza yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Buradaki işlemlerin ardından ikinci sanayi, Durugöl Mahallesi ve diğer mahallelerde de aynı işlemi yaparak şehrin merkezine doğru çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni yapılmış olan 52 kilometrelik asfalt ihalesinin millete sunulması için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.