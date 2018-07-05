Altınordu’da 6 ayda 437 nikah

Ordu’nun merkez ilçesi konumunda bulunan ve en kalabalık nüfusa sahip olan Altınordu’da 2018 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 437 çift dünya evine girdi. Altınordu Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından Ocak 42, Şubat 32, Mart 50, Nisan 97, Mayıs 89 ve Haziran ayı 127 evlilik işlemi gerçekleştirilerek çiftlerin bu en mutlu anları resmileştirildi. Altınordu’da 2018 yılının ilk 6 ayı içerisinde en fazla nikah 127 çiftin hayatlarını birleştirdiği Haziran ayında kıyıldı.

Yabancı uyruklularla 24 evlilik yapıldı

Altınordu ilçesinde 2018 yılının ilk 6 ayında yapılan evliliklerde toplam 24 evlilik yabancı uyruklu gelin ve damat adayları ile yapıldı. Yabancı evliliklerde Gürcistan uyruklu olanlar 1. sırada yer aldı. Gürcistan’ın ardından ise Irak, Almanya, Avusturya ve Rusya gibi ülkelerden de gelin ve damatlar Altınordu’da dünya evine girdi.

Başkan Tekintaş: “Çok nezih bir nikah salonu inşa ediyoruz”

Altınordu Belediyesi Evlendirme Memurluğu olarak hayatlarını birleştiren çiftlerin mutlu günlerine aracı olduklarını ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 2018 yılının ilk 6 ayında 437 çiftin nikah işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Altınordu Belediyesi Hizmet Binası içerisinde inşa edilen nikah ve konferans salonu ile nikahların daha nezih bir ortamda yapılacağını aktaran Başkan Tekintaş, “Altınordu Belediyesi Evlendirme Memurluğu olarak 2018 yılının ilk 6 ayında 437 nikah gerçekleştirildi. Gerçekleşen bu nikahların 24’ü yabancı uyruklu gelin ve damat adayları ile yapıldı. İlçemiz büyüdükçe ve nüfus arttıkça nikah sayısı artmaya devam ediyor. Çiftlerimizin daha nezih bir ortamda nikah işlemlerini gerçekleştirmek için belediye hizmet binasında çok amaçlı nikah ve konferans salonu inşa ediyoruz. Hayatlarını birleştirdiğimiz tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çiftlerimizin hayallerini gerçekleştirmeye aracı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.