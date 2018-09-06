Altınordu’da akıllı durak dönemi

Yoğunluğun en fazla olduğu duraklara, dolmuşların tahmini geliş süresini gösteren LCD-LED ekranlar ile “Ordumkart” dolum otomatları yerleştirildi.

Toplu Ulaşımda Dönüşüm Projesi’nin önemli yeniliklerinden biri olan Akıllı Durak konsepti çerçevesinde şehrin en işlek yerlerindeki duraklara, dolmuş araçlarının gelişiyle ilgili bilgileri gösteren LCD-LED ekranlar ve Ordumkart dolum otomatları yerleştirildi. Vatandaşlara kolaylık sağlaması beklenen ekranlarda, durağa yaklaşmakta olan dolmuşların hat numarası, plakası ve tahmini geliş süresi gibi bilgiler yayınlanıyor. Dolum otomatları sayesinde ise toplu taşımada kullanılan Ordumkart’lara anında para yüklenebiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, vatandaşların durakta beklerken gelecek dolmuşları anlık olarak rahatlıkla takip edebildiğini söyleyerek, “Toplu ulaşımda dönüşüm kapsamında, akıllı duraklarla hizmet vereceğimizi ve bu sistem sayesinde dolmuşların kaç dakika içerisinde durakta olacağını vatandaşlarımızın takip edebileceğini söylemiştik. Bu kapsamda ilçe merkezinde yoğun olarak kullanılan 25 durakta LCD-LED ekranların montajını gerçekleştirdik. Bu ekranlar sayesinde halkımız, durakta beklerken durağa yaklaşan aracın hat numarasını, plakasını ve ne kadar zaman içerisinde durakta olacağını bu ekranlardan takip edebiliyor” dedi.

Ordumkart dolum işlemleri için 4 ayrı noktaya da dolum otomatı yerleştirildiğini ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Ordumkart dolum işlemleri için Güzelordu İlköğretim Okulu, OBB Ek Hizmet Binası 2, Otogar ve Cumhuriyet Meydanı olmak üzere 4 ayrı noktaya Ordumkart dolum otomatı yerleştirdik. Bu otomatlar sayesinde vatandaşlarımız durakta beklerken Ordumkart’larını kolayca doldurabilecek” diye konuştu.