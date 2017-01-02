Altınordu’da alt yapı çalışmaları

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ilçenin en güzel mahallelerinden birisi olan Şarkiye Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Engin Tekintaş’a Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz, Şarkiye Mahalle Muhtarı Ali Şahin Bacınoğlu ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler eşlik etti. Şarkiye Mahallesi’nin Altınordu ilçesinin en güzel mahallelerinden birisi olduğunun altını çizen Başkan Engin Tekintaş, “Ticaretin yoğun bir şekilde yapıldığı bu mahallemizde geçmiş yıllardan kalan alt yapı sorununu çözmek için Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli çalışma yürütüyoruz” dedi.

Yapılan çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Şarkiye Mahallesi’nde Ordu Su Kanalizasyon İdaresinin (OSKİ) AB projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Tekintaş, “Şarkiye Mahallemizde elektrik ve doğalgaz sorunu yok, bu bağlamda OSKİ’nin AB projesi kapsamında yaptığı içme suyu ve kanalizasyon ile ilgili çalışmasında son aşamaya gelinmiş durumda. Altınordu Belediyesi olarak yapılan çalışmalar sona erdikten sonra Şarkiye Mahallemizi baştan aşağıya yenileyeceğiz. Her sokakta sıcak asfalt ve kaldırım çalışması akabinde gerekli olan yol güzergahlarını ışıklandırma yapacağız. İnanıyorum ki bu çalışma bitirildiğinde Şarkiye mahallemiz ilçemizin gözde mahallelerinden birisi haline gelecek” diye konuştu.

Ocak ve Şubat aylarında alt yapı çalışmasının tamamlayacağını ifade eden Başkan Engin Tekintaş, “OSKİ’nin AB Projesi kapsamında yürüttüğü çalışma kısa zaman içinde bitirilecek. Bu çalışmalar bittiğinde ekiplerimiz mahalle içindeki yolları ve kaldırımları tamamıyla yenilemek için çalışma başlatacak. Eski kaldırımlar sökülecek, sıcak asfalt için alt yapı oluşturulacak. Daha sonra bu mahalleye sıcak asfalt için giren ekip bu mahalledeki çalışma bitmeden çıkmayacak. Mahallenin bütün ara sokaklar da dahil olmak üzere sıcak asfalt ve baskı beton kaldırım ile kaplanacak” açıklamasında bulundu.