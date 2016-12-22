Altınordu’da Azerilerle evlilikler arttı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 2016 yılı içerisinde 52’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 171 çiftin nikah işlemi gerçekleştirildi.

Altınordu Belediyesi evlendirme dairesinin alınan bilgilere göre, 2016 yılının Ocak ayında 57, Şubat 53, Mart 51, Nisan 90, Mayıs 129, Haziran 103, Temmuz 193, Ağustos 95, Eylül 164, Ekim 138, Kasım 69, Aralık ayında ise 29 çift dünya evine girdi. Buna göre 2016 yılında en fazla evlilik Temmuz ayında gerçekleşirken en az evlilik ise Aralık ayında oldu.



Yabancı uyruklularla 52 evlilik yapıldı

Yine ayrı süre içerisinde 52 evlilik yabancı uyruklu gelin ve damat adayları ile yapıldı. Evliliklerde ilk sırayı Azerbaycan uyruklular alırken, Azerbaycanlıları Almanya uyruklu gelin ve damat izledi. 2016 yılı içerisinde 8 Azerbaycan,7 Almanya, 7 Irak, 6 Gürcistan, 6 Rus, 3 Avusturya, 2 Afganistan ve 1’er kez Çin, İsviçre, Kırgızistan, Bulgaristan, Filistin, Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Ukrayna ve Portekiz vatandaşları olmak üzere 52 yabancı uyruklu çift dünya evine girdi.



21 yabancı uyruklu gelinimiz oldu

Ayrıca 21 kişi 21 yabancı uyruklu bayanlar ile hayatlarını birleştirdi. Gerçekleştirilen evliliklerde ilk sırayı Gürcistan, Rusya, Avusturya ve Azerbaycan alırken bunları, Suriye, Çin, Almanya ve diğer ülkeler izledi.