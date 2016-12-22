Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 13:06

Altınordu’da Azerilerle evlilikler arttı

Altınordu’da Azerilerle evlilikler arttı

22 Aralık 2016 13:06

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 2016 yılı içerisinde 52’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 171 çiftin nikah işlemi gerçekleştirildi.
Altınordu Belediyesi evlendirme dairesinin alınan bilgilere göre, 2016 yılının Ocak ayında 57, Şubat 53, Mart 51, Nisan 90, Mayıs 129, Haziran 103, Temmuz 193, Ağustos 95, Eylül 164, Ekim 138, Kasım 69, Aralık ayında ise 29 çift dünya evine girdi. Buna göre 2016 yılında en fazla evlilik Temmuz ayında gerçekleşirken en az evlilik ise Aralık ayında oldu.

Yabancı uyruklularla 52 evlilik yapıldı
Yine ayrı süre içerisinde 52 evlilik yabancı uyruklu gelin ve damat adayları ile yapıldı. Evliliklerde ilk sırayı Azerbaycan uyruklular alırken, Azerbaycanlıları Almanya uyruklu gelin ve damat izledi. 2016 yılı içerisinde 8 Azerbaycan,7 Almanya, 7 Irak, 6 Gürcistan, 6 Rus, 3 Avusturya, 2 Afganistan ve 1’er kez Çin, İsviçre, Kırgızistan, Bulgaristan, Filistin, Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Ukrayna ve Portekiz vatandaşları olmak üzere 52 yabancı uyruklu çift dünya evine girdi.

21 yabancı uyruklu gelinimiz oldu
Ayrıca 21 kişi 21 yabancı uyruklu bayanlar ile hayatlarını birleştirdi. Gerçekleştirilen evliliklerde ilk sırayı Gürcistan, Rusya, Avusturya ve Azerbaycan alırken bunları, Suriye, Çin, Almanya ve diğer ülkeler izledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
9
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    10°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    10°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç