Altınordu’da cami meydanı açılışı

Altınordu Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, mahallelerde sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlar inşa ediyor. Mahallelerde bulunan kamu, kurum ve kuruluşu binaları ile çevrelerinin düzenlenmesine katkı sunan Altınordu Belediyesi, mahallelere yeni sosyal alanlar kazandırmaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında ,Uzunisa Mahallesi Kızılbük Cami Meydanı’nı hizmete açtı.

Programın açılışında konuşan Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Uzunisa Mahallesi’ne kazandırdığı güzel alan için Başkan Engin Tekintaş’a teşekkür etti. Kaymakam Erten, "Meydan yapılan çevre düzenlemesi, dere ıslahı ve asfaltı ile çok güzel bir hale gelmiş. Bu güzellikleri koruyup yaşatmak gerekiyor. Meydanın yanında bulunan alanda da sosyal faaliyetlerin devam edecek olması, alanın da verimli kullanılmasına vesile olacaktır. İlçe merkezine yakın olan, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı bu alanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan çalışmanın hizmete girmesinden dolayı memnuniyeti dile getiren Başkan Engin Tekintaş ise, "Biz Müslüman Türk milleti olarak özellikle mescitleri ve camileri inşa etmek, imar etmek ve onları gelecek nesile aktarmak için bir görevi yerine getiriyoruz. Uzunisa Kızılbük Cami bu eserlerden bir tanesi. Bu eserde bize düşen görev, bu alanı hem bir mahalle meydanı hem sosyal bir mekan hem de nezih bir ortam haline getirmekti ve bu görevi layıkıyla yerine getirdik. 2014 yılında bize verilen güvenle yapmamız gereken bir faaliyeti daha icra ederek Uzunisa Mahallemize çok özel ve güzel bir mekan kazandırdık. Bundan sonra beklentimiz ise bu tür mahalle meydanlarını her mahallemizde uygulayabilmek” şeklinde konuştu.

Ellerindeki imkanları kullanıp, ilçeye farklı eserler kazandıracaklarını aktaran Başkan Tekintaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Işıklı, Hacılar, Kökenli ve açılışı gerçekleştirilen Uzunisa Mahallemizde yaptığımız gibi ilerleyen günlerde de Saraycık’ta yapacağımız meydan düzenlemeleri ile çok güzel ve özel eserleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Altınordu Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkanları sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Çünkü hedef, hesabını vereceğimiz işleri vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu tür hizmetlerin gelecekte daha iyilerini yapmayı arzu ediyor ve Uzunisa Mahallesi Meydanın herkese hayırlı olmasını diliyorum.”

Belediye Başkan Yardımcıları, Altınordu İlçe Müftüsü Mustafa Düzgüney, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, yemek ikramının ardından sona erdi.