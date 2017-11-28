Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 17:31

Altınordu’da çocuk parkları ahşaptan yapılıyor

Altınordu Belediyesi, tamamen ahşaptan yapılan oyun gruplarının bulunduğu çocuk parkları inşa ediyor.

Altınordu’da çocuk parkları ahşaptan yapılıyor

28 Kasım 2017 17:31


Çocuk parklarının yenilenmesi kapsamında Durugöl İlkokulu önünde yapılan parkta, oyun elemanları ve çevre düzenlemesinin tamamı ahşaptan dizayn edildi. Parkın içerisinde büyük oyun elemanı, kuluçka salıncak, halatlı salıncak, teleferik ve buna benzer birçok malzeme çocukların ve yetişkinlerin hizmetine sunuldu. Parkta ayrıca yaralanmaların önlenmesi amacıyla zeminde silis kum, çim ve kauçuk kullanılırken yürüyüş yollarında ise ahşap tomruklar parkın modern bir görünüme kavuşmasına katkı sağladı.


Durugöl Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve vatandaşların hizmetine sunulan parkı ziyaret eden Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çocuklarla bir araya gelirken parkta da incelemelerde bulundu. İnşa edilen park hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Tekintaş, çok özel ve modern bir park inşa edildiğini söyledi. Vatandaşların ihtiyaçlarına göre hareket ettiklerini ifade eden Başkan Tekintaş, “Durugöl İlkokulunun önünde hem öğrencilerin hem de çevrenin istifade edebileceği özel bir park inşa ettik. İnşa edilen park ahşap ağırlıklı, içerisinde doğal oyun gurupları, fitness aletleri, banklar ve kamelyalar bulunuyor. Hiçbir aksama yaşanmadan inşa edilen parkımızda ayrıca yaralanmaların önlenmesi amacıyla tüm oyun gruplarında kum havuzları yer alıyor. Çok donanımlı ve kullanışlı olan parkımızın Durugöl Mahallesi’ne ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Gördüğümüz kadarıyla hizmete açılan parkımız özellikle hafta sonları dolup taşıyor. Milletimizin ihtiyaçlarını biliyoruz, tespit ediyoruz ve onların ihtiyaçlarına göre parklar inşa etmeye devan ediyoruz. Yapılan hizmetleri milletimizle paylaştığımızda büyük bir mutluluğun yaşandığını görebiliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
16
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç