Altınordu’da çocuk parkları ahşaptan yapılıyor

Çocuk parklarının yenilenmesi kapsamında Durugöl İlkokulu önünde yapılan parkta, oyun elemanları ve çevre düzenlemesinin tamamı ahşaptan dizayn edildi. Parkın içerisinde büyük oyun elemanı, kuluçka salıncak, halatlı salıncak, teleferik ve buna benzer birçok malzeme çocukların ve yetişkinlerin hizmetine sunuldu. Parkta ayrıca yaralanmaların önlenmesi amacıyla zeminde silis kum, çim ve kauçuk kullanılırken yürüyüş yollarında ise ahşap tomruklar parkın modern bir görünüme kavuşmasına katkı sağladı.

Durugöl Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve vatandaşların hizmetine sunulan parkı ziyaret eden Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çocuklarla bir araya gelirken parkta da incelemelerde bulundu. İnşa edilen park hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Tekintaş, çok özel ve modern bir park inşa edildiğini söyledi. Vatandaşların ihtiyaçlarına göre hareket ettiklerini ifade eden Başkan Tekintaş, “Durugöl İlkokulunun önünde hem öğrencilerin hem de çevrenin istifade edebileceği özel bir park inşa ettik. İnşa edilen park ahşap ağırlıklı, içerisinde doğal oyun gurupları, fitness aletleri, banklar ve kamelyalar bulunuyor. Hiçbir aksama yaşanmadan inşa edilen parkımızda ayrıca yaralanmaların önlenmesi amacıyla tüm oyun gruplarında kum havuzları yer alıyor. Çok donanımlı ve kullanışlı olan parkımızın Durugöl Mahallesi’ne ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Gördüğümüz kadarıyla hizmete açılan parkımız özellikle hafta sonları dolup taşıyor. Milletimizin ihtiyaçlarını biliyoruz, tespit ediyoruz ve onların ihtiyaçlarına göre parklar inşa etmeye devan ediyoruz. Yapılan hizmetleri milletimizle paylaştığımızda büyük bir mutluluğun yaşandığını görebiliyoruz” dedi.